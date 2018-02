Van Gerwen pakt honderdste titel uit zijn carrière

Bij zijn rentree doet Van Sprundel wat hij altijd heeft gedaan

3 februari HOEK – Niek van Sprundel maakte zaterdagmiddag na twee trainingen al zijn rentree in het shirt van Hoek. De aanvaller speelde een uur mee met het tweede elftal en deed wat hij altijd heeft gedaan: scoren. Na drie minuten was het al raak, toen de spits op aangeven van Wesley Mieras de 1-0 binnen schoot. Het duel eindigde uiteindelijk in 1-1.