Van Gerwen over zijn toeren na verlies tegen Noppert: ‘Hij zei tegen me dat ik een valsspeler was’

Van Gerwen raakte tijdens de partij naar eigen zeggen van slag door een opmerking van Noppert. ,,Hij zei tegen me dat ik een valsspeler ben. Dat ik aan het stampen was. Daarvan was ik een beetje over mijn toeren. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Dat heeft hij goed gespeeld. Dat moet ik mezelf kwalijk nemen. Maar natuurlijk word je door zoiets geraakt. Als iemand niet zo is, ben ik het. Daar baal ik zeker van”, liet hij bij RTL 7. Dat Van Gerwen uiteindelijk verloor nam hij vooral zichzelf kwalijk. ,,Ik was zo boos door de hele situatie. Je wilt hem dan zo graag pijn doen. Misschien wel zo graag dat het je de kop gekost heeft. Hij rondt het goed af. Mijn scorend vermogen was heel goed, maar ik kan het alleen mezelf kwalijk nemen.”

Noppert

Danny Noppert was uitzinnig van vreugde na afloop en kwam ook nog terug op het akkefietje: ,,Ik kan wel zingen, zo blij ben ik dat het lukte op het podium. Er waren wel wat dingetjes onderling. Ik heb tegen hem gezegd dat hij op de vloer stampte toen ik op een dubbel stond. Toen hebben we wat woordjes onderling gehad. Na de eerste set stond hij briljant te gooien, maar je zag wel dat hij pissed off was", aldus Noppert, die naar eigen zeggen het woord ‘valsspeler’ niet in de mond heeft genomen.



,,Valsspeler? Dat wil ik niet zeggen. Ik zei: ‘Niet op de vloer stampen, vloerstamper'. Of weet ik veel wat, toen was hij pissed off. Je kunt het niet in beelden zien, maar het was mijn beleving. Michael is professioneel genoeg en hij zal het misschien zeker niet doen, maar voor mijn beleving was het wel zo en ik vond dat ik er wat van moest zeggen. Dat heb ik gedaan en ik heb er geen spijt van. Ik vond het niet in zijn spel terug te zien dat hij beïnvloed was.”



Noppert hoopt wel op een gesprek met Van Gerwen: ,,Zo niet, even goede vrienden.”