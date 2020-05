Van Gerwen over Duits Drive-In Gala: ‘Desnoods darten we dan in de regen’

Door Max van der Put



Dat online darten, dat ziet Michael van Gerwen niet zo zitten. Haperende verbindingen, geen arbiter: het is allemaal niet professioneel genoeg voor de nummer 1 van de wereldranglijst. Maar voor het ‘Hannover Drive-In Darts Gala’ op 24 juni in Duitsland is de Vlijmenaar wél te porren. ,,Dat gaat ook niet echt ergens over, het is een demo, maar we staan in elk geval op een podium te gooien straks.’’