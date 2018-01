Van Gerwen opent in Premier League tegen wereldkampioen Cross

Welke Zeeuwse schaatsers gaan naar de Weissensee?

10 januari VLISSINGEN - De sportredactie van de PZC is weer op zoek naar Zeeuwse schaatsers die in de laatste weken van januari naar de Weissensee gaan. Wie neemt één of meerdere keren deel aan een Alternatieve Elfstedentocht op het bevroren meer in Oostenrijk?