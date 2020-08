Van Gerwen op tweede avond Premier League onderuit tegen Durrant

DAM-X afgelast, organisa­tie stelde beslissing zo lang mogelijk uit

14:20 SCHARENDIJKE - Het windsurfevenement DAM-X, dat jaarlijks bij de Brouwersdam wordt gehouden, gaat in oktober niet door. De organisatie heeft de beslissing over het doorgaan lang uitgesteld en is uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk is om het ‘op een verantwoorde manier te organiseren'.