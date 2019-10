Van Gerwen ontsnapt en maakt met winnen Champions League prijzenkast compleet

Michael van Gerwen moet een nieuwe uitdaging zoeken. De Champions League of Darts was het enige grote toernooi dat hij nog nooit had gewonnen, maar daar kwam vanavond verandering in. Nadat hij in een zinderende halve finale in Leicester ternauwernood had afgerekend met Gerwyn Price (11-10), kroop MVG ook tegen Wright door het oog van de naald (11-10).

Wright, die zijn tien eerdere tv-finales van Van Gerwen had verloren, liet drie matchdarts onbenut toen hij met 10-7 voor stond. Maar ook nu had hij zijn zenuwen niet in bedwang. De drie pijlen troffen niet het beoogde doel en Van Gerwen ging er alsnog met de titel en 100.000 pond vandoor.

,,Ik dacht echt dat het voorbij was toen Wright drie pijlen voor dubbel twaalf kreeg om de finale te winnen”, bekende Van Gerwen. ,,Maar hij maakte plotseling een nogal nerveuze indruk. Ik besefte toen dat dit voor mij een kans was om terug in de partij te komen. Dat lukte en daar ben ik heel blij mee.”

In de halve finale was Mighty Mike ontsnapt tegen Gerwyn Price. Die mocht bij 10-10 in legs beginnen aan de beslissende, maar bezweek onder de druk. Van Gerwen kan in dat soort situaties vrijwel altijd zijn zenuwen onder controle houden en dat lukte nu ook: 11-10. Twintig minuten na die thriller begon Van Gerwen al aan de finale.

BBC

De Champions League is drie jaar geleden in het leven geroepen toen de BBC een groot dartstoernooi wilde uitzenden. Het kreeg direct vrijwel dezelfde status als de traditionele Majors, zoals het WK, de UK Open en de Grand Slam of Darts. Niet vreemd, want het deelnemersveld van de Champions League bestaat uit de acht hoogst geklasseerde darters op de wereldranglijst.

Bij de eerste editie, in 2016, haalde Michael van Gerwen ook de finale, waarin hij toen met 11-5 onderuit ging tegen Phil Taylor. Vorig jaar werd MVG uit de eindstrijd gehouden door Peter Wright, die vervolgens in de eindstrijd kansloos was tegen landgenoot Gary Anderson (4-11).