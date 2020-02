Van Gerwen neemt revanche op Wright

Oud-Feyenoor­der Swennen (36) is de nieuwe stand-in van Goes en treft meteen Ajax

18:59 VLISSINGEN - De liefde bracht Merlijn Swennen naar Terneuzen, maar zijn hart ligt eigenlijk in Vlissingen. De mensen kennen hem en andersom. ,,Ben je over komen zwemmen?”, grapt een bekende. De aanwinst van derdedivisionist Goes – hij wordt er tweede keeper – schiet in de lach. Aan de Vlissingse boulevard vertelt hij over zijn terugkeer als voetballer.