Van Gerwen na mooi gevecht te sterk voor Wade in Champions League of Darts

'Mighty Mike’ jaagt op zijn eerste titel bij de Champions League of Darts, het toernooi dat in voorgaande jaren werd gewonnen door de inmiddels gestopte Phil Taylor (2016), Mensur Suljovic (2017) en Gary Anderson (2018).



Aan het toernooi doen acht darters mee, verspreid over twee groepen. Na de groepsfase gaan de twee beste spelers uit beide poules door naar de halve finale. Van Gerwen zit in Groep A met verliezend WK-finalist Michael Smith, titelverdediger Anderson én Wade. In Groep B spelen Peter Wright, Daryl Gurney, Gerwyn Price en Rob Cross.



In zijn eerste groepswedstrijd wist 'Mighty Mike’ af te rekenen met de ervaren Wade. Van Gerwen, zaterdag nog glorieus voor de vijfde keer winnaar van de World Grand Prix, had het zeker niet eenvoudig tegen 'The Machine’, maar de drievoudig wereldkampioen wist in Leicester toch de twee punten te pakken: 10-8. Het gemiddelde met drie pijlen van Van Gerwen was ruim 103 punten.



In de andere partij in de groep van Van Gerwen wist Smith na een enorme comeback (met onder andere een 5-1 achterstand) met 10-7 te winnen van Anderson. In de andere groep, Groep B, zorgde ook Wright voor een fraaie comeback. 'Snakebite’ stond met 6-3 achter tegen Gurney, maar won de partij toch met 10-7. Price wist in een gelijkopgaande wedstrijd uiteindelijk ruim af te rekenen met oud-wereldkampioen Cross: 10-5.