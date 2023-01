Van Gerwen moet meerdere erkennen in Cross en verliest kwartfinale, alle Nederlanders uitgeschakeld

Dinja van Liere pakt de RAI in; amazone uit Kapelle wint Jumping Amsterdam

Dressuuramazone Dinja van Liere heeft zaterdag tijdens Jumping Amsterdam, een dag na haar zege in de Grand Prix, ook de kür op muziek gewonnen. Het was voor de 32-jarige dressuuramazone de tweede World Cup-overwinning in een maand.

