Van Gerwen met imponerend gemiddelde langs Van Duijvenbode in kwartfinale PCF

Het toernooi in Coventry geldt als laatste grote wedstrijd in aanloop naar het WK darts, volgende maand in Londen. In de halve finale treft Van Gerwen de Welshman Gerwyn Price, die met 10-9 de Brit Joe Cullen versloeg.



Van Duijvenbode opende sterk en nam een 3-1 voorsprong op de mondiale nummer 1. Van Gerwen kwam daarna in een goed ritme en pakte vijf legs op rij. Bij een stand van 9-5 finishte Van Gerwen op 148, en sloot hij af met een gemiddelde van 110. ‘Mighty Mike’ was zaterdag ook al te sterk in een Nederlands onderonsje. In de achtste finales was hij met 10-7 de baas over Jeffrey de Zwaan.