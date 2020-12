Van Gerwen maakt indruk: ‘Maar er is nog niks om heel blij mee te zijn’

WK dartsMichael van Gerwen maakte zaterdagavond veel indruk in zijn partij tegen Ryan Murray. Met een gemiddelde van 108 punten en een 3-1 overwinning stapte hij tevreden uit Alexandra Palace. ,,Maar er is nog niks om heel blij mee te zijn", tempert hij de feestvreugde.

Hoewel Van Gerwen goed stond te gooien, kreeg hij het absoluut niet cadeau. Murray maakte vooral in zijn eigen legs weinig fouten en dwong de Nederlander tot het uiterste. ,,Hij stond heel goed te spelen bij zijn debuut. Ik moest vol aan de bak", zegt Van Gerwen. ,,Ik heb veel zelfvertrouwen opgedaan, want het winnen van toernooien geeft zelfvertrouwen. Maar je moet het dan nog wel doen, al was mijn voorbereiding richting het WK heel goed.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Scorend stond Van Gerwen dus zijn mannetje. ,,Vanaf hier kunnen we verder bouwen. Scorend was ik heel goed, daarmee leg je iemand op de slachtbank. Echter: er is nog niks om heel blij mee te zijn. Je mag pas blij zijn als je het toernooi hebt gewonnen. Ik heb nu nog niks", zei hij tegen RTL7. ,,Het is lekker om zo te beginnen.”

Na kerst speelt Van Gerwen weer. In de derde ronde treft hij Ricky Evans of Michael Mansell. ,,Vandaag vlieg ik naar huis en op tweede kerstdag keer ik weer terug in Londen. Ik denk dat ik in de volgende ronde speel tegen Evans, die gooit iets beter dan Mansell en is ook een fijnere tegenstander om tegen te gooien.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.