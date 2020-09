Van Gerwen leeft nog na zwaarbevochten zege op Anderson

Osaka met moeite langs Oekraïense Kostjoek

21:44 Naomi Osaka is bij de US Open doorgedrongen tot de laatste zestien speelsters. De 22-jarige Japanse, die het toernooi twee jaar geleden won, versloeg vandaag in de derde ronde de Oekraïense Marta Kostjoek. Na een partij van 2 uur en 33 minuten was de eindstand 6-3 6-7 (4) 6-2.