Van Gerwen lacht Price uit na comeback: ‘Hij mag zich voor zijn kop slaan’

Fabian Wilson: Goed voetbal is nu misschien wel belangrij­ker dan punten

11:15 HOEK – De maand maart willen ze bij Hoek snel vergeten. Vier wedstrijden resulteerden voor de derdedivisionist in drie nederlagen en één gelijkspel, vorige week in Groesbeek tegen laagvlieger Achilles’29 (3-3). Zaterdagmiddag begint april met de eerste van twee thuiswedstrijden, die de ploeg van trainer Hugo Vandenheede het liefst met zes punten af wil sluiten. ,,Het belangrijkste is dat we weer eens goed voetbal laten zien’’, zegt Fabian Wilson.