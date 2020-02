Van Gerwen klopt Wright weer, maar verliest finale Players Championship

EERSTE KLASSE C/VIDEO Kloetinge slaat in topper aanval van LRC af en behoudt marge

16:58 LEERDAM - Hoewel Kloetinge zaterdag niet won in de eerste klasse C van het zaterdagvoetbal, beleefde de ploeg toch een positieve zaterdag. De topper bij LRC eindigde in 1-1, waardoor de Zeeuwse koploper vijf punten voorsprong houdt op de nummer twee uit Leerdam.