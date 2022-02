Van Gerwen kan maar kort genieten van nieuw Premier League-concept: ‘Zaten zaadlegs tussen’

Peter Wright wintMichael van Gerwen heeft geen enkel punt overgehouden aan zijn eerste Premier League-avond van dit jaar. De Nederlander nam het op tegen Gary Anderson en verloor met 6-4 tijdens de eerste avond in Cardiff, waar werd kennisgemaakt met de nieuwe toernooiopzet die radicaal is veranderd . Wereldkampioen Peter Wright won de finale door met 6-1 te winnen van Jonny Clayton.

De nieuwe opzet bevalt Van Gerwen wel, maar het werd - weer - een deceptie. Na 18 minuten was MVG al knock-out in Cardiff. ,,Maar ook in het oude format verloor ik weleens”, zei Mighty Mike, in 2013, 2016, 2017 en 2018 winnaar van de Premier League. Hij was veel te wisselvallig tegen Gary Anderson, die vooral op de dubbels kalm bleef en profiteerde van de missers van Van Gerwen.

Een nieuwe speler (Joe Cullen), een nieuw dartbord (Winmau), maar vooral het nieuwe format geeft de prestigieuze Premier League-competitie een opfrisbeurt. Na 17 jaar op de oude manier heeft Cardiff de primeur: een knock-out-toernooitje met acht van de beste darters ter wereld. Michael van Gerwen beleeft er weinig plezier aan. Hij hoopte op een kwartfinale, halve finale en finale. Maar het werd dus slechts een potje van krap 18 minuten tegen Gary Anderson.

In de volgepakte Motorpoint Arena - vrijwel niemand met mondkapje - staat het publiek echter al snel op de banken. De nieuwe opzet valt in de smaak. Al heeft het enthousiasme ook te maken met het feit dat in de eerste twee partijen twee ‘thuisspelers’ uit Wales in actie komen: Jonny Clayton en Gerwyn Price.

Toernooiopzet

Acht spelers spelen tijdens zestien speelrondes, waaronder één in Rotterdam, mini-toernooien. Die beginnen met vier kwartfinales, gevolgd door twee halve finales en een finale. De winnaar krijgt een bonus van 12.000 euro en bovendien vijf punten. De verliezend finalist krijgt drie punten en de twee halvefinalisten twee punten. De vier darters die aan het einde van de competitie de meeste punten hebben, plaatsen zich voor de play-offs.

Het nieuwe format met korte knock-out-partijen levert spanning en sensatie op. Waar de Premier League tot nu toe vooral een rondreizend circus was, bedoeld om de wereldtoppers aan het volk te presenteren, werd het tijd voor een volgende stap voordat de aandacht zou verslappen. Zeker nu het darts steeds professioneler wordt en er in de top steeds minder characters zijn, bijzondere verschijningen die de kaartverkoop automatisch opstuwen. Aan die beschrijving voldoen spelers als Joe Cullen, James Wade en Jonny Clayton niet bepaald. Maar darten kunnen ze. Dan moet het format maar voor vuurwerk zorgen.

Volledig scherm Gerwyn Price geniet: hij wordt eens niet uitgejoeld. © PDC

In Cardiff krijgen de twee Welshmen - Gerwyn Price en Jonny Clayton - uiteraard de meeste bijval. Vooral voor Price een welkome afwisseling van de podia in Engeland waar hij steevast uitgejouwd wordt sinds een paar akkefietjes met tegenstanders. The Iceman kan er maar kort van genieten; hij gaat direct onderuit tegen James Wade.

Michael van Gerwen

Van Gerwen wacht na zijn nederlaag de afloop van het toernooitje niet af en vertrekt naar zijn hotel. ,,Ik zit er tegenaan, maar ben er nog niet helemaal. Ik had Gary kunnen afstraffen, maar gooide niet goed genoeg om dat te doen. Sommige legs waren prima, maar er zaten ook zaadlegs tussen.” Dat hij met zijn moyenne van 96.12 zijn Schotse opponent ruim voor bleef (91.37) is slechts een heel schrale troost. Na één avond Premier League staat Van Gerwen op nul punten.

Volledig scherm Gary Anderson gooit tegen Michael van Gerwen. © PDC

Van Gerwen hoopte na het teleurstellende jaar 2021, waarin hij geen enkel belangrijk toernooi won, in 2022 de weg omhoog weer in te zetten. Maar op het WK werd hij gedwarsboomd door een positieve coronatest, afgelopen weekend ging hij bij The Masters al snel onderuit. En nu de vlotte exit in Cardiff.

Volgende week donderdag in Liverpool krijgt hij een nieuwe kans in de Premier League. Maar dan is wereldkampioen Peter Wright de eerste horde. De man die vanavond ongenaakbaar was en de finale won van Jonny Clayton (6-1). Van Gerwen maakt zich niet druk, zegt hij. ,,In de Premier League wint niemand alles. Ook in het oude format verloor ik weleens.”

Volledig scherm Peter Wright won de eerste Premier League-avond. © PDC

Van Gerwen gaat niet naar huis, maar blijft ‘op het eiland’ om in het weekend twee kleinere Pro Tour-toernooien mee te pikken in Barnsley. ,,Ik wil zo veel mogelijk gooien, om in topvorm te komen. Zodat ik op de belangrijke momenten wél weer gewoon mijn ding doe.”

Kwartfinales:

Jonny Clayton - Joe Cullen 6-2

Gerwyn Price - James Wade 3-6

Peter Wright - Michael Smith 6-2

Michael van Gerwen - Gary Anderson 4-6



Halve finales:

Jonny Clayton - James Wade 6-4

Peter Wright - Gary Anderson 6-5



Finale:

Jonny Clayton - Peter Wright 1-6

Volg hieronder de halve finales en de finale live.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video's over WK darts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.