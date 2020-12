Van Gerwen kan kerst thuis vergeten, in alle haast terug naar Londen

Michael van Gerwen keerde na zijn sublieme overwinning in de tweede ronde van het WK darts in Londen per auto terug naar Nederland. Zijn volgende partij vindt immers pas na Kerstmis plaats. Maar hij was nog maar een paar uur bij zijn vrouw Daphne en hun kinderen Zoë en Mike toen hij al weer in de auto zat, terug naar Londen.

Door Max van der Put



Vanwege het muterende coronavirus in Engeland zijn er extra reisbeperkingen ingevoerd. Vooral vanuit Engeland, maar ook de vluchten er naartoe zijn stilgelegd. De kanaaltunnel is nog wel open, dus racete Mighty Mike daar vanmiddag naartoe. Bang als hij was om anders Engeland niet meer in te kunnen en het WK dan voor hem dan voorbij zou zijn. Begin van de avond was hij in Calais, rond 22.00 uur Engelse tijd wordt hij terug verwacht in het spelershotel.

Van Gerwen was voor zover bekend de enige speler die was teruggekeerd naar het vasteland van Europa na een overwinning. Vincent van der Voort was van plan om terug te gaan naar huis na zijn zege vanavond, maar heeft vanwege de actuele situatie besloten in Engeland te blijven.

De spelers en organisatieleden van het WK darts verblijven in een bubbel in Londen. Zij komen alleen in het door de PDC afgehuurde hotel en in de speellocatie Alexandra Palace.

