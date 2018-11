Van Gerwen in halve finale onderuit tegen Anderson

VIDEO Tot de laatste minuut moet Hoek knokken voor drie punten

10:33 HOEK – In de twaalfde wedstrijd van het seizoen boekte Hoek zaterdagmiddag de zesde overwinning van het seizoen. Op eigen veld was de ploeg van trainer Dennis de Nooijer met 2-1 te sterk voor ONS Sneek. Kyle Doesburg was met twee goals weer de gevierde man, maar de thuisploeg mocht ook doelman Jordi de Jonghe dankbaar zijn. Hij hield zijn ploeg op cruciale momenten op de been.