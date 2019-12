Van Gerwen: Ik ga nooit van mijn leven naar dat Sportgala

Van Hecke maakt er wéér twee voor beloften van NAC

15:41 PRINSENBEEK - Jan Paul van Hecke zorgde er maandagmiddag eigenhandig voor dat Jong NAC ook na negen duels nog steeds foutloos is in poule B van de beloftecompetitie. De verdediger uit Arnemuiden benutte in de derby tegen Jong Willem II twee strafschoppen en was daarmee - opnieuw - de gevierde man: 2-0.