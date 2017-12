Van Gerwen: Ik ben beter dan Barney, dat weet hij

VIDEO SSV'65 geeft favorieten het nakijken

26 december GOES - SSV’65 heeft voor de tweede keer in de historie het kerstzaalvoetbaltoernooi in Goes gewonnen. Tien jaar na de eerste keer herhaalde de tweedeklasser uit Goes dinsdag die prestatie. In de finale werd RCS na strafschoppen verslagen. Na de reguliere speeltijd was de stand 2-2.