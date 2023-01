Van Gerwen haalt uit naar Rob Cross: ‘Vind het een engnek’

TOP valt in het laatste kwart stil en blijft in degradatie­zo­ne hangen

De korfballers van TOP Arnemuiden haalden zaterdag te weinig uit de eerste helft, leken na rust heel even tegenstander HKC te kunnen verrassen, maar vielen in het laatste kwart volledig stil. De ploeg uit Arnemuiden verloor uiteindelijk afgetekend (22-15) en blijft daardoor in de degradatiezone hangen in de Korfbal League 2.

