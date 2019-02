Van Gerwen gooit perfecte leg zónder een 180-score

DERDE DIVISIE ZATERDAG Hoek laat veertiende seizoensze­ge uit handen glippen

17:07 HENDRIK-IDO-AMBACHT – Voor Hoek leek er zaterdagmiddag 75 minuten lang niets aan de hand in de uitwedstrijd tegen ASWH. De ploeg van Hugo Vandenheede speelde één van de beste wedstrijden van het seizoen, leidde met 0-2 en was een stap dichter bij het winnen van de tweede-periodetitel. Toch ging het in de slotfase nog mis. Een fantastische knal van Jesper van den Bosch (1-2) deed de wedstrijd kantelen, waarna Lester Pires nog een punt uit het vuur sleepte voor ASWH: 2-2.