Van Gerwen gooit ninedarter, maar verliest weer een finale

Matchwin­naar doet alles goed, vindt Goes-trai­ner: ‘Ik kan alleen geen zes middenvel­ders opstellen’

20:51 GOES - De succesformule van Daan Eikenhout blijft resultaten opleveren. ‘Zijn’ Goes heeft door de 3-0-zege op Ter Leede een gaatje geslagen met de onderste helft van de derde divisie en nestelt zich in de middenmoot. In de komende weken zal duidelijk worden of en op welke manier de interim-trainer aan Goes verbonden blijft.