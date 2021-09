Van Gerwen en Van Duijvenbode klaar voor clash met Peter Wright & co: ‘Dat is zijn eer te na’

Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode hebben zonder grote problemen de kwartfinales van de World Cup of Darts bereikt. Het Nederlandse duo rekende in het Duitse Jena af met Singapore. Beide darters wonnen hun enkelpartij, waardoor de beslissing voortijdig viel en de koppelpartij niet meer werd gespeeld. Nu wacht bij de laatste acht de clash met Schotland.

Van Gerwen trapte de strijd met Singapore af tegen Paul Lim. De 32-jarige Vlijmenaar kende geen genade met zijn 67-jarige opponent, die in 1990 de eerste negendarter ooit op een wereldkampioenschap gooide. Tegen Van Gerwen had hij zaterdagavond weinig in te brengen en boog met 4-0 in legs het hoofd.

Van Duijvenbode kreeg de zege vervolgens zeker niet cadeau. De 29-jarige Westlander boog een 2-3 achterstand om en klaarde vervolgens de klus door met 4-3 in legs te winnen van de 51-jarige Harith Lim. ,,Je maakt het jezelf moeilijker dan nodig is. Maar uiteindelijk win je, dus heb je niks te klagen", reageerde Van Duijvenbode vanuit Jena. ,,Natuurlijk kun je altijd kritisch naar je optreden kijken. Maar het maakt niet uit voor nu, het belangrijkste is dat we hebben gewonnen", vulde Van Gerwen aan.

Nederland moet het in de kwartfinales opnemen tegen Schotland, met Peter Wright en John Henderson in de gelederen. ,,Het wordt een open wedstrijd. Ik denk dat we de favoriet zijn, maar we moeten het wel doen. We weten wat we kunnen en moeten doen", aldus Van Gerwen.

Overigens verwacht hij niet dat Schotland met een tactische wijziging komt door Wright in de tweede partij op te stellen. ,,Dat is denk ik zijn eer te na. Hij voelt zich op dit moment best wel het mannetje, dus ik verwacht niet dat hij dat doet. Wij moeten in elk geval gewoon van eigen kracht uitgaan.”

De World Cup of Darts wordt zondagmiddag vervolgd met de duels bij de laatste acht, waarna in de avondsessie de halve finales en eindstrijd worden afgewerkt.

Brandalarm

De voorbereiding verliep overigens niet helemaal zoals gewenst. In het hotel van de deelnemende darters ging vrijdagnacht het brandalarm af. De meeste gasten werden tijdelijk geëvacueerd en zo stonden Van Gerwen diep in de nacht op straat. Niet bepaald goed voor de nachtrust. Maar Van Gerwen stelde iedereen via Insta Stories al snel gerust. ,,Goedemorgen”, liet hij met een knipoog weten. ,,En gelukkig niets aan de hand.” Zijn teamgenoot Van Duijvenbode kon overigens rustig verder slapen, aangezien op zijn verdieping het brandalarm niet afging.

Van Gerwen en Van Duijvenbode waren de World Cup of Darts afgelopen donderdagavond al goed begonnen met een klinkende overwinning op Denemarken. Nederland wist tot op heden vier keer de World Cup of Darts te winnen. Van Gerwen was er samen met Raymond van Barneveld drie keer (2014, 2017 en 2018) bij. De andere eindzege pakte ‘Barney’ in 2010 met Co Stompé.

