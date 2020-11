Van Gerwen en Noppert naar tweede ronde van World Cup of Darts

Geen plek voor Roemeratoe in definitie­ve selectie Jong Oranje

6 november ZEIST - Godfried Roemeratoe heeft geen plek gekregen in de definitieve selectie van Jong Oranje. De uit Oost-Souburg afkomstige middenvelder van FC Twente behoorde tot een 34 spelers tellende voorselectie, maar is door KNVB-coach Erwin van de Looi niet opgenomen in de definitieve selectie. Die telt 23 spelers, voor de interlands met Wit-Rusland en Portugal.