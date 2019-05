Van Gerwen en ‘Barney’ al vroeg uitgeschakeld in Barnsley

Zaalvoet­bal­ler Saïd Bouzambou keert terug naar België

16:24 VLISSINGEN - Zaalvoetballer Saïd Bouzambou is komend seizoen opnieuw actief in de Belgische competitie. De international uit Vlissingen heeft een overeenkomst getekend met KK Malle-Beerse, dat dit seizoen in de reguliere competitie op de tweede plaats eindigde achter Halle-Gooik. Malle-Beerse was vervolgens in de halve finale van de play-offs twee keer t sterk voor FT Antwerpen en maakt dus nog steeds kans op het kampioenschap.