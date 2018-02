Van Gerwen boekt toernooizege in Barnsley

Tiental Hoek maakt er vier op een rij van

16:32 HOEK – In 2018 heeft Hoek de wind voorlopig in de rug. De ploeg van trainer Jannes Tant won de eerste drie duels van het nieuwe jaar en zorgde zaterdagmiddag voor vier op een rij. Hoek kwam vroeg op voorsprong door een benutte strafschop van Daniel Akindayini, stond na 17 minuten al met tien man na rood voor Yoshi Verbrugge maar hield met tien man stand. Nadat Jodan Boys door een rode kaart ook tot een tiental was gereduceerd, besliste Akindayini het duel zeven minuten voor tijd: 2-0.