Van Gerwen blijft matig presteren in 2020 en verliest ook van Smith

Belabberd Ondo blijft aan kop, Tjoba verrassen­de nummer twee

9:16 VLISSINGEN - Hoewel Ondo zaterdag zeer matig speelde, bleef de ploeg uit Sint-Laurens wel aan kop in de eerste klasse. ,,We zijn met de schrik vrijgekomen”, zei coach Jouri van den Broeke. Tjoba won dik en is nu zelfs de nummer twee in de poule.