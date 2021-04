Van Gerwen blijft in Premier League overeind tegen ontketende Aspinall

Premier League Darts Wade straft missers van Van Gerwen hard af

17:15 Michael van Gerwen is donderdagavond de koppositie in de Premier League kwijtgeraakt. De vijfvoudig winnaar leed in de vierde speelronde een nederlaag (3-7) tegen invaller James Wade. Het gemiddelde van 90,91 was ver onder zijn gewenste niveau.