Van Gerwen bij rentree na coronastop direct de beste

Tegen Wright begon Van Gerwen ook uitstekend en kwam hij snel op een 5-2 voorsprong. De revanche voor de verloren WK-finale lonkte, maar ‘Snakebite’ Wright kwam helemaal terug en kwam bij 7-5 op matchpoint. Maar Van Gerwen rechtte de rug en haalde alsnog de toernooizege binnen: 8-7.



Begin januari verloor drievoudig wereldkampioen Van Gerwen nog van Wright in de finale van het WK. Nu is daar, na maanden 'pauze’ door de coronacrisis, revanche in een finale. Direct bij het eerste Players Championship-evenement na de gedwongen pauze.



De PDC Summer Series bestaan uit vijf eendaagse Players Championship-toernooien tot en met zondag. Elke avond nemen er 128 darters deel en is er telkens 75.000 pond, ruim 83.000 euro te verdelen. Alle darters zijn vooraf getest op het coronavirus. Publiek wordt in de Marshall Arena van Milton Keynes niet toegelaten.



Voor Van Gerwen was het zijn eerste optreden sinds maart. Hij sloeg de Home Tour, waarin darters het vanuit huis tegen elkaar opnamen, over.