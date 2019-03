Van Gerwen al in derde ronde UK Open uitgeschakeld door King

Voorzitter SSV'65 over penaltyga­te: ‘Heel teleurstel­lend’

17:07 GOES - SSV’65 is niet blij met de gang van zaken omtrent het penalty-incident, dat zich dinsdagavond heeft afgespeeld. De tweedeklasser uit Goes versloeg in het toernooi om de districtsbeker RBC na strafschoppen, maar halverwege veranderde arbiter Mol – tegen de regels in - de volgorde van de nemers, waardoor een deel van de serie over moet.