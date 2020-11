Van Duijvenbode verovert dartswereld: ‘Hij beseft soms niet hoe goed hij is’

,,De overwinning van gisteravond is een fantastisch resultaat”, volgens oud-darter Ronald Scholten. ,,Dat had ik vooraf niet verwacht, maar laten we het wedstrijd voor wedstrijd bekijken. Hij moet nog heel veel leren en ervaring opdoen voordat hij wereldkampioen kan worden. Ervaringen kosten nu eenmaal tijd.”



Scholten ziet dan ook een mooie toekomst in het verschiet liggen voor zijn landgenoot. ,,Op termijn kan hij zeker top 10 worden. Er zit veel potentie in hem, hij heeft gewoon tijd op het podium nodig. We mogen onze handen dichtknijpen met de darters die we nu hebben.”