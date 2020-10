Van Duijvenbode stunt tegen Anderson, Van Gerwen en De Zwaan naar huis

Van Duijvenbode overklaste Anderson in de lege Ricoh Arena in Coventry vanaf de eerste pijl en liep dan ook vlot uit naar een voorsprong van 2-0 in sets én legs. Na een kleine comeback van Anderson, maakte de Nederlander het in de vierde set af. Het gemiddelde van Van Duijvenbode was uiteindelijk 94,29 per drie pijlen, tegenover 88,02 voor zijn Schotse opponent.

In de halve finales neemt Van Duijvenbode het op tegen Simon Whitlock. De ervaren Australiër was in zijn kwartfinalewedstrijd een maatje te groot voor titelverdediger Michael van Gerwen: 3-0. Whitlock liet een overtuigend gemiddelde van 100,29 noteren. Van Gerwen, de afgelopen twee jaar winnaar van het ‘double in, double out’-toernooi, gooide wat onder zijn gebruikelijke niveau met 96,84.

In de afsluitende kwartfinalepartij was Jeffrey de Zwaan niet opgewassen tegen Gerwyn Price: 1-3. De Welshman, die de wedstrijd afmaakte met een imponerende 164-finish, neemt het in de halve finales op tegen Dave Chisnall. De Engelsman rekende in een spannende wedstrijd met 3-2 af met zijn landgenoot Joe Cullen.