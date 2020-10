Van Duijvenbode stunt met afgetekende zege op oud-wereldkampioen Anderson

Podcast | Grijpt Djokovic de mantel van Nadal?

16:56 Het is een unieke pandemie-editie van Roland Garros. Maar niet alles is anders in 2020, want de vaste klanten Djokovic en Nadal staan in de mannenfinale van Parijs. Zet de popcorn alvast maar klaar. In deze podcast blikken wordt vooruitgeblikt op dé wedstrijd van het seizoen.