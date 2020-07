Van der Voort stunt tegen Chisnall op World Matchplay

Gérard de Nooijers avontuur in China was een verrijking voor zijn leven én loopbaan

17 juli OOST-SOUBURG - Als hij door de foto’s op zijn telefoon scrolt, komen de herinneringen weer boven. De vaste koffietent in Dalian, het enorme trainingscomplex met vijftig velden in Guangzhou, een toernooi in Chinees Mongolië, zijn tolk en schaduw Tyler en de wedstrijdjes die hij zelf vaak nog speelde, met en tegen andere trainers. ,,Die wonnen we meestal nog wel’’, lacht de 51-jarige oud-prof.