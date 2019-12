Van der Voort schakelt ‘met kop vol snot’ tiener Barry op routine uit

Van der Voort, die overmorgen 44 wordt, kwam op die manier nooit in de problemen tegen zijn veelbelovende tegenstrever. De darter uit Purmerend won met 3-0 van de pijlsnel werpende Ier. Toch zag ook hij het talent bij Barry. ,,Hij weet wat hij kan, is onbevangen. Van hem gaan we meer horen.”



Toch is het Van der Voort die doorgaat. Donderdag mag hij – een dag na zijn verjaardag – weer in Londen aantreden. Dan is Dave Chisnall in de avond zijn tegenstander in de tweede ronde. ,,Hij is de favoriet en gooit 180 voor de lol, maar ik ga er alles aan doen.”



Ook om op tijd fit te zijn. Want dat was hij vanavond verre van. Van der Voort had al langer last van zijn rug, nam een andere houding aan en kreeg vervolgens last van zijn knie. Daar kwamen enkelklachten bij en dan voelde hij aan de vooravond van het WK ook de griep nog opkomen. ,,Echt, ik heb een kop vol snot en hoest als een tierelier. Maar zolang de pijn niet te erg is, speel ik en is het geen excuus.”