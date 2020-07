Van der Voort overtuigend naar kwartfinale World Matchplay

Welcome Back Run laat zien: het kan weer

22:19 VLISSINGEN - Terwijl her en der in Nederland het vuur van het coronavirus oplaait en er juist weer extra huiver is voor het opzetten van evenementen, was vanavond in Vlissingen de Welcome Back Run. Dat was de eerste Zeeuwse hardloopwedstrijd sinds 8 maart. ,,Denk onderweg aan elkaar”, gaf speaker Jan Jansma de 122 deelnemers nog wel mee. ,,Het virus is nog niet uit de lucht.”