Van der Voort over vormcrisis Van Gerwen: ‘Hij is een adrenaline-darter, hij mist het publiek’

Door Max van der Put



Michael van Gerwen moest winnen zaterdagavond en eigenlijk ook met ruime cijfers om zich nog te kunnen plaatsen voor de Final Four van de Premier League Darts. Dat leek op voorhand mogelijk tegen de al uitgeschakelde Daryl Gurney. Maar het ging he-le-maal mis voor de Nederlander, die in no-time tegen een 6-0 achterstand aan keek.



Van ‘Mighty’ was de laatste tijd geen sprake bij Mike en zeker zaterdagavond niet. Het was alsof de kracht uit zijn lichaam was weggevloeid. Alsof de toverdrank die Obelix zijn onoverwinnelijkheid had gegeven, was uitgewerkt. Met 8-2 kwam er een einde aan de martelgang voor Van Gerwen, die voor het eerst sinds hij meedoet niet de laatste vier van de Premier League haalde. En voor het eerst ook niet als nummer 1 eindigde in de competitiefase, maar in een klap als nummer 6.