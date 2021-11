Van der Voort laat kansen liggen en buigt diep voor Clayton, laatste Nederlander uitgeschakeld

In het tweede deel had Van der Voort niets in te brengen en ook in deel drie liep het niet bij The Dutch Destroyer. Clayton pakte in totaal negen legs op rij en plaatste zich zo voor de halve finale tegen Peter Wright. Van der Voort moest het doen met een gemiddelde van slecht 82,81. Ook zijn opponent was met 89.6 niet indrukwekkend.