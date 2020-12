Van der Voort boos over ijskoud Ally Pally: ‘Bond moet veel beter omkijken naar de spelers’

Voor Vincent van der Voort was het ondanks zijn verrassende overwinning op Nathan Aspinall in de derde ronde van het WK darts vanmiddag afzien op het podium van Alexandra Palace. In de lege zaal, waar vanwege de coronamaatregelen geen publiek welkom is, bleek het ijskoud te zijn.

,,En in de ingooiruimte was het nog veel erger. Daar heb ik zelfs iets op mijn pijlen moeten leggen om ze warm te houden”, vertelde hij tegen RTL7, om vervolgens een flinke sneer uit te delen naar dartsbond PDC, de organisator van het WK darts. ,,De PDC moet veel beter naar de spelers omkijken en er niet alleen aan denken hoe het er op televisie uitziet.”

Volgens de 45-jarige darter uit Purmerend beklagen veel meer spelers zich over de kou in ‘Ally Pally’, maar durven ze dat niet in het openbaar te doen. ,,Niemand doet zijn mond open, omdat ze bang zijn voor hun plekje in de Premier League. Maar daar heb ik geen boodschap aan. Ik zeg gewoon wat ik te zeggen heb.”

‘Het was niet veel’

Ondanks zijn zege op de nummer zes van de wereld, goed voor een plaats in de achtste finales, was er van euforie bij Van der Voort weinig te merken. De nummer 27 van de plaatsingslijst nam snel een 2-0 voorsprong in sets, maar moest daarna nog hard werken voor de overwinning.

,,Op het begin ging het lekker, maar daarna was het niet veel”, toonde hij zich kritisch. ,,Dat ik uiteindelijk win is mooi meegenomen, maar goed was het zeker niet. Vanaf de derde set begon ik veel pijlen te missen. Maar Aspinall is totaal niet in vorm, dat was duidelijk te zien.”

Voor Van der Voort liggen er mogelijkheden om voor de derde keer in zijn carriere de kwartfinales te bereiken op het PDC-WK, na 2011 en 2015. Hij moet dan in de volgende ronde zien af te rekenen met de winnaar van de partij tussen Daryl Gurney (11) en Chris Dobey (22).

