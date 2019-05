Van der Vaart in tweede ronde uitgeschakeld op Denmark Open

Hoe kan Goes overstap­pen naar de zaterdag?

7:39 GOES - Sinds de oprichting in 1895 speelt Goes al op zondag. Maar volgend seizoen wil de club dat niet meer. De derdedivisionist wil op zaterdag uitkomen. Kan dat zomaar? Dat vroegen we aan de KNVB. Het antwoord: Het is mogelijk, maar het is nog geen uitgemaakte zaak dat het ook gebeurt.