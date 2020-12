Van der Poel spreekt zich uit over keuze tussen Tour en Olympische Spelen

Na zijn vijfde seizoenszege in het veldrijden keek Van der Poel voldaan terug. ,,Ik heb me geamuseerd in Bredene. Het was ploeteren op bepaalde stukken, maar op het einde liep het dan wel weer goed. Nee, ik heb niet gezien dat Toon Aerts lek reed. Ik zag wel dat ik ineens een mooie voorsprong bij elkaar had gefietst. Op dat moment besloot ik verder mijn eigen wedstrijd te rijden.”