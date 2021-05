Van de Zandschulp zondag direct in actie op Roland Garros

Van de Zandschulp en Hurkacz spelen de vierde partij op die baan. Daarvoor staan er twee vrouwenpartijen en een wedstrijd in het mannentoernooi gepland. De twee andere Nederlandse deelnemers, Kiki Bertens en Arantxa Rus, komen pas later in actie.

Osaka maakte voor het toernooi bekend dat ze na afloop niet met de media zal praten. ,,We krijgen vragen die we al veel vaker hebben gehad of vragen die zorgen voor twijfels in ons hoofd”, schreef de Japanse. “Ik ga mezelf niet onderwerpen aan mensen die aan me twijfelen. Ik heb genoeg filmpjes gezien van spelers die na een nederlaag in de perskamer instorten.”