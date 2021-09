Van de Zandschulp zakt één plaatsje op wereldranglijst

Herlings neemt op Sardinië leiding in WK

19 september Jeffrey Herlings heeft met zijn derde zege op rij de leiding genomen in het WK-klassement van de MXGP. De 27-jarige Brabander was de beste in de Grote Prijs van Sardinië. Herlings won beide manches op het zandcircuit van Riola Sardo en pakte zo de volle 50 punten.