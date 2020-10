Van de Zandschulp verliest finale en daardoor niet beste Nederlander

De derby

24 oktober Het voordeel van Het Schenge in Goes is dat het een open sportpark is. Je loopt zo door, vanaf de sportschool via het speeltuintje naar de kantine van VV Goes, of nog een stukje verder, naar SSV’65. Sommige hekken zitten wel op slot maar daar kun je zelfs op je 43ste zo overheen klimmen. Ik kon gisteravond kiezen waar ik wilde zitten. Tribune? Nee, toch maar aan de overkant op de lange rij met stoeltjes.