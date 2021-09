Van de Zandschulp trekt goede lijn door en zet Nederland op voorsprong in Davis Cup

Luiten na twee dagen klaar op Dutch Open: ‘Ver onder mijn niveau’

17 september Joost Luiten is na twee dagen uitgeschakeld op de Dutch Open in Cromvoirt. De 35-jarige golfer, tweevoudig winnaar van de Dutch Open, ging vrijdag net als een dag eerder rond in 72 slagen, precies op het baangemiddelde. Daarmee staat hij voorlopig op een gedeelde 86ste plaats, waarbij alle golfers die 143 of meer slagen nodig hebben gehad waarschijnlijk de cut niet zullen halen.