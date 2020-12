Van de Zandschulp treft reuzendoder Sels in finale NK tennis

Verstappen ziet samenwer­king met Pérez wel zitten: ‘Fijn als een teamgenoot je pusht’

18 december Max Verstappen verwacht dat de komst van Sergio ‘Checo’ Pérez de renstal van Red Bull zal versterken. ,,Hij brengt ervaring in het team. Ik denk dat we beter de strijd met Mercedes aankunnen. Het is goed om een tweede auto te hebben die vooraan kan rijden en de druk op Mercedes kan vergroten”, zei de Limburger voorafgaande aan het jaarlijkse prijzengala van de internationale autosportfederatie FIA.