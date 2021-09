Van de Zandschulp rekent na sensationele US Open af met twijfels: ‘Ik heb iets bijzonders meegemaakt’

De PZC zoekt freelance sport- en eindredac­teu­ren

9 september Droomde jij altijd al van een baan als sportjournalist? Dit is jouw kans! De PZC is op zoek naar enthousiaste freelancers die verhalen kunnen maken waarvan je weet dat onze lezers daar naar uitkijken. Of dat nou verrassend sportnieuws is, of een indrukwekkend menselijk verhaal.