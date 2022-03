Van de Zandschulp overtuigend naar tweede ronde Indian Wells, Griekspoor kan naar huis

Oekraïense loopt leeg over Russische tennissters in Indian Wells: ‘Niemand vroeg hoe het met me ging’

Griekspoor is uitgeschakeld na de eerste ronde. De Nederland trof ook een Amerikaan, Sam Querrey die meedoet met een wildcard. Griekspoor pakte de eerste set via de tiebreak, maar was daarna niet meer opgewassen tegen Querrey (7-6, 2-6, 4-6).

700ste zege Murray

Andy Murray heeft zijn 700ste partij gewonnen als prof. De 34-jarige Schot won in de eerste ronde van de Japanner Taro Daniel. Daar had hij drie sets voor nodig: 1-6 6-2 6-4. Onder de 700 overwinningen van Murray zitten twee titels op Wimbledon en een op de US Open. Namens Groot-Brittannië won hij ook twee keer goud op de Olympische Spelen, in 2012 in Londen in 2016 en Rio de Janeiro in 2016. Daarna kampte de tennisser vooral met blessures en moest hij worden geopereerd aan een heup.