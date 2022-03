Van de Zandschulp naar tweede ronde in Indian Wells

Wederop­stan­ding van Goes loopt parallel met die van El Ouazzani: ‘Er valt altijd wat te halen’

GOES - De opmars van Goes loopt parallel met die van Souffiane el Ouazzani (23). De buitenspeler uit Bergen op Zoom kampte zo’n negen weken met een enkelblessure, maar is inmiddels hersteld. Afgelopen dinsdag – uit tegen ACV (0-2 winst) – gaf hij de assist bij het beslissende tweede doelpunt. Zaterdag wacht hekkensluiter VVSB.

11 maart