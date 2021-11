Van de Zandschulp naar kwartfinales in Stockholm

Twee tiebreaks helpen Van de Zandschulp in Stockholm langs ‘lucky loser’

Botic van de Zandschulp is door naar de tweede ronde van het ATP-toernooi in Stockholm. De 26-jarige Nederlander, de nummer 61 van de wereld, versloeg in de eerste ronde met de nodige moeite de Kroaat Nino Serdarusic in twee sets: 7-6 (5) 7-6 (5).

9 november